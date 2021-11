Coronavirus Covid-19: Iss-ministero Salute, continua ad aumentare incidenza settimanale. Rt risale a 1,21

Continua per la terza settimana consecutiva un aumento rapido e generalizzato del numero di nuovi casi di infezione: superata a livello nazionale la soglia di incidenza di 50 casi per 100mila abitanti, mentre risale anche l’Rt. Lo rileva il report del monitoraggio settimanale Istituto superiore di sanità-ministero della Salute, relativo al periodo 1-7 novembre. In questa settimana dunque continua ad aumentare l’incidenza settimanale a livello nazionale: 62 per 100mila abitanti (1-7 novembre) contro 51 per 100mila abitanti (25- 31 ottobre). L’Rt medio calcolato sui casi sintomatici è pari a 1,21 (range 1,08-1,31), in aumento rispetto alla settimana precedente e stabilmente al di sopra della soglia epidemica. È stabile e sopra la soglia epidemica, l’indice di trasmissibilità basato sui casi con ricovero ospedaliero: Rt = 1,14 (1,1-1,19) al 2 novembre contro Rt = 1,12 (1,06-1,17) al 26 ottobre.

Il tasso di occupazione in terapia intensiva è al 4,6%, e in aumento rispetto alla settimana precedente (rilevazione giornaliera ministero della Salute del 9 novembre), con un aumento del numero di persone ricoverate da 385 (2 novembre) a 421 (9 novembre). Anche il tasso di occupazione in aree mediche a livello nazionale aumenta ed è pari al 6%. Il numero di persone ricoverate in queste aree è in aumento da 2.992 a 3.436.