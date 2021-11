Conferenza sul futuro dell’Europa: riunione secondo panel dei cittadini (democrazia, diritti, sicurezza). Dalle priorità alle proposte

Da oggi pomeriggio e fino a domenica 14 novembre, 200 persone saranno virtualmente riunite per i lavori del secondo panel europeo dei cittadini nel contesto della Conferenza sul futuro dell’Europa. Si tratta del gruppo di lavoro che si dedica ai temi della democrazia europea, valori e diritti, stato di diritto, sicurezza. A Strasburgo a settembre, nella prima riunione di questo panel, all’interno del tema generale, sono stati definiti 5 macro-ambiti tematici su cui lavorare più specificamente. Attraverso un preciso sistema di votazione, i cittadini hanno scelto che si occuperanno di: garantire i diritti e la non discriminazione; proteggere la democrazia e lo stato di diritto; riformare l’Ue; costruire una identità europea; rafforzare la partecipazione dei cittadini. Per ciascuna di queste priorità sono già state elencate una serie di “sfide”, che saranno i nodi specifici che verranno affrontati nel confronto che si apre oggi. L’obiettivo di questo secondo appuntamento è iniziare a tratteggiare proposte molto concrete per il futuro dell’Europa sulle priorità indicate. Questo panel avrà ancora a disposizione un incontro in presenza (Firenze, 10-12 dicembre) per mettere a punto le proposte, prima di presentarle alla plenaria della Conferenza (Strasburgo, 17-18 dicembre). In questo mese di novembre tutti e quattro i panel dei cittadini si stanno riunendo virtualmente a turno per portare avanti il medesimo lavoro rispetto agli ambiti di competenza. I lavori del panel si potranno seguire in streaming sul portale del Parlamento europeo.