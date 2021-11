Diocesi: Rimini, una serie di iniziative per la Giornata mondiale dei poveri

Domenica 14 novembre è la quinta Giornata mondiale dei poveri, che Papa Francesco ha dedicato al tema “I poveri li avrete sempre con voi”. Per l’occasione, la diocesi di Rimini si è attivata con una serie di iniziative previste dal 12 al 14 novembre, che spaziano dalla musica, alla liturgia e all’incontro diretto con le persone in difficoltà. L’obiettivo centrale è proprio quello di conoscere e incontrare personalmente, per quanto possibile, i poveri del territorio.

Il primo passo, in preparazione alla Giornata, è previsto per venerdì 12 novembre, con la veglia di preghiera organizzata dalle ore 21 presso la chiesa della comunità delle Clarisse, a San Bernardino, nel centro storico di Rimini. Preghiera e raccoglimento che rimangono al centro anche delle altre iniziative, per le quali la diocesi riminese ha messo a disposizione diversi strumenti: indicazioni per l’animazione liturgica, spunti per incontri di formazione rivolti alla comunità e ai gruppi pastorali, e tracce per riflettere insieme sul tema delle povertà di oggi. Importante, inoltre, il contributo della Caritas diocesana di Rimini, che ha realizzato un video che raccoglie storie e testimonianze di persone che si trovano in situazioni di bisogno e povertà. È la stessa Caritas riminese a organizzare, nella giornata del 14 novembre, “Non di solo pane”, concerto di beneficenza (dalle 11.30, sul palco Damiank, Massimo Modula e il Duo Bucolico) dedicato a tutti i poveri che saranno presenti a ritirare il proprio pasto in via Madonna della Scala. Pasti che saranno preparati e distribuiti grazie alla collaborazione della Protezione civile. Per quanto riguarda l’incontro e l’aiuto delle persone in difficoltà, i volontari che vorranno dare il proprio contributo potranno unirsi all’Unità di Strada della Comunità Papa Giovanni XXIII durante il servizio notturno e, parallelamente, sarà possibile incontrare i poveri nelle tre strutture della “Capanna di Betlemme”, sempre gestite dalla Papa Giovanni XXIII.

“Come ogni anno Papa Francesco invita tutte le comunità cristiane a sensibilizzare sé stesse e la realtà civile all’accoglienza dei poveri. – sottolinea don Maurizio Fabbri, vicario generale della diocesi di Rimini – Il messaggio dal tema: ‘I poveri li avete sempre con voi’, ci interroga e ci sollecita tutti”.