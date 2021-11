Diocesi: Bologna, riapre il punto d’incontro alla “Mensa San Petronio”

Sarà celebrata, domenica 14 novembre, alle 10.30, dall’arcivescovo di Bologna, il card. Matteo Maria Zuppi, la messa nella cattedrale di San Pietro in occasione della quinta Giornata mondiale dei Poveri, dal titolo “I poveri li avete sempre con voi” (Mc 14,7). Durante la celebrazione vi saranno anche le testimonianze di alcune persone assistite dalla Caritas diocesana.

Nel pomeriggio, inoltre, sarà riaperto il punto d’incontro alla “Mensa San Petronio”. Alle 20.30, nella chiesa della Sacra Famiglia di San Lazzaro di Savena (via dei Ciliegi, 6), don Massimo Ruggiano, vicario episcopale per la Carità, presiederà la messa sulla tomba del beato Olinto Marella. Gli appuntamenti si svolgeranno nel rispetto delle normative anti-Covid. “Per questa Giornata – afferma don Ruggiano – si invitano tutte le comunità parrocchiali a creare forme di incontro con le persone che bussano alle porte delle nostre Caritas per chiedere aiuto, e a condividere del tempo, soprattutto mettendosi in ascolto di ciò che nelle loro vite si nasconde come bisogno”.

Sabato 13, dalle 9, nella sala polivalente della parrocchia del Corpus Domini (via Enriquez, 56) l’arcivescovo interverrà ai lavori della 29ª assemblea delle Caritas parrocchiali e delle associazioni caritative diocesane su “Come può una Caritas rinascere dall’alto?”.