Giornata caduti: Casellati, “non abbassare la guardia di fronte alle minacce di un terrorismo ancora attivo”

“Il ricordo di Nassiriya dev’essere un monito a non abbassare la guardia di fronte alle minacce di un terrorismo ancora attivo”. Così il presidente del Senato della Repubblica, Maria Elisabetta Alberti Casellati, in occasione della Giornata in ricordo dei caduti nelle missioni internazionali.

Per la seconda carica dello Stato, “nessuno deve dimenticare il loro estremo sacrificio in difesa dei nostri valori”. “Il loro ricordo – assicura Casellati – è indelebile nella coscienza degli italiani. Tutti abbiamo un debito di riconoscenza verso i militari e i civili impegnati per la pace nel mondo, per la generosità e la professionalità con cui quotidianamente assolvono al loro compito in contesti di grande pericolo”. “Oggi – conclude la presidente del Senato – il dovere del ricordo deve unirsi all’impegno a riaffermare l’unità del Paese attorno alla bandiera, che i nostri ragazzi portano con orgoglio. Rinnovo il mio affetto e la mia profonda vicinanza alle famiglie delle vittime”.