“Nella giornata del ricordo di Nassiriya il nostro pensiero è rivolto a tutti i caduti nelle missioni internazionali. Ricordarli significa onorare il loro valore e coraggio. Amati figli della Patria, a loro per sempre la riconoscenza delle Istituzioni e di tutti gli italiani”. Così il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, in un tweet pubblicato in occasione della Giornata in ricordo dei caduti nelle missioni internazionali.