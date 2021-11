Diocesi: Bologna, card. Zuppi al convegno “Minori e persone vulnerabili. Consapevolezza e prevenzione degli abusi”

Sabato 13 novembre (ore 10) nell’Aula Magna del Seminario arcivescovile l’arcivescovo card. Matteo Zuppi parteciperà al convegno “Minori e persone vulnerabili. Consapevolezza e prevenzione degli abusi. Dialogo con la città” proposto dal Servizio diocesano Tutela minori e persone vulnerabili. Dopo i saluti di Mons. Lorenzo Ghizzoni, arcivescovo di Ravenna-Cervia e presidente del Servizio per la Tutela dei minori della Cei, e dell’Arcivescovo di Bologna seguiranno gli interventi di Elisa Benassi, psicologa e membro dell’Equipe del Servizio Tutela minori e persone vulnerabili, su “Servizio Diocesano Tutela minori e persone vulnerabili come risorsa”, di Mariagnese Cheli, psicologa, psicoterapeuta, già responsabile del Centro specialistico “Il Faro” contro il maltrattamento e gli abusi all’infanzia dell’Ausl Bologna, su “Il primato della sicurezza nella relazione di cura”, e di Clede Maria Garavini, psicologa, psicoterapeuta, garante per l’infanzia e l’adolescenza della Regione Emilia-Romagna su “I diritti delle persone di minore età sancito dalla convenzione Onu del 20 novembre 1989. La loro difficile applicazione”. Modererà l’incontro Giovanna Cuzzani, psicologa, psicoterapeuta, referente per l’Arcidiocesi di Bologna del Servizio Tutela minori e persone vulnerabili. “Il nostro obiettivo – affermano i responsabili dell’Equipe diocesana Tutela minori e persone vulnerabili – è quello di incrementare la collaborazione tra tutte le realtà che operano in tale ambito e dar vita ad una Rete e ad una cultura della corresponsabilità e del rispetto, mettendo al centro la tutela, il valore e la crescita sana del minore e più in generale della persona, attraverso relazioni educative positive”. L’evento si svolgerà nel rispetto delle normative anticovid e per accedere è necessario essere muniti di green pass.