Famiglie: Forum Veneto, domani a Verona assemblea regionale con De Palo, mons. Zenti e Rosina

“La strada giusta – Offrire un futuro sostenibile alle prossime generazioni”: è su questo tema che si svilupperà l’assemblea regionale del Forum delle associazioni familiari del Veneto che avrà luogo a Verona domani, sabato 13 novembre. Interverranno, tra gli altri, Gigi De Palo, presidente nazionale del Forum delle associazioni familiari, Federico Sboarina, sindaco di Verona, mons. Giuseppe Zenti, vescovo di Verona e Alessandro Rosina, dell’università Cattolica di Milano che parlerà di “Crisi demografica: politiche per un Paese che ha smesso di crescere”. Di potenzialità, ruolo e nuovo Statuto del Forum Veneto, parlerà invece Adriano Bordignon, presidente Forum delle associazioni familiari del Veneto. “È un tempo di scelte coraggiose – affermano dal Forum –. In Veneto siamo passati dai 48.615 nuovi nati del 2008 ai soli 32.635 del 2020. Abbiamo perso un bambino su tre (-33%). In provincia di Verona, nello stesso periodo, siamo passati da 9.529 a 6.811 nuovi nati (-29%). Nel 2021 l’andamento dei nuovi nati ci suggerisce un ulteriore declino che ci potrebbe portare appena sopra ai 31mila nuovi nati. “Un dramma per la sostenibilità e competitività, presente e futura, del nostro Paese e della nostra regione – commenta Bordignon – senza figli non c’è futuro. Regione, sindaci, associazioni di categoria, sindacati e terzo settore devono porre la famiglia in cima alle priorità con proposte operative”.