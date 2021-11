Celam: oggi primo incontro pre-assembleare in vista dell’evento continentale di Città del Messico. Presentato il Documento per il discernimento

Si avvicina l’atteso appuntamento dell’Assemblea ecclesiale dell’America Latina e Caraibi, che si terrà dal 21 al 28 novembre, in parte in presenza a Città del Messico e per la maggioranza dei partecipanti in modalità virtuale. In preparazione all’evento, il Consiglio episcopale latinoamericano (Celam) sono state convocate per oggi (alle 23 ora italiana) e per venerdì 19 due pre-assemblee, interamente in modalità virtuale, alle quali sono stati invitati a partecipare i delegati che prenderanno parte all’assemblea. Mons. Miguel Cabrejos, presidente del Celam, e mons. Jorge Lozano, segretario generale, hanno riferito nella lettera d’invito che “praticamente sono stati convocati per questi giorni circa 1.000 membri dell’assemblea, per chiarire dubbi e preoccupazioni su questo evento”.

Proseguono i due arcivescovi: “In questa pre-assemblea preghiamo insieme ricordando con grata memoria il grande evento di Aparecida, presenteremo il Documento per il discernimento, nonché il programma generale dell’Assemblea ecclesiale”.

Ieri, infatti, è stato reso noto e pubblicato sul sito del Celam il Documento destinato a orientare e sostenere il discernimento durante l’assemblea. Si tratta, si precisa dal Celam, “di uno strumento che raccoglie i molteplici contributi del Popolo di Dio emersi durante il processo di ascolto”. In tutto ciò “sperimentiamo la novità dello Spirito che ci sorprende e ci conduce lungo nuovi cammini di conversione e rinnovamento personale, comunitario e istituzionale”, afferma l’équipe che ha collaborato alla preparazione di questo importante documento, coordinata da mons. José Luis Azuaje, arcivescovo di Maracaibo e presidente della Conferenza episcopale venezuelana, e da suor Birgit Weiler (Perù). Già nei giorni scorsi è stato reso noto il programma dell’Assemblea continentale, che prevede molti spazi di discernimento comune.