Codice della strada: la Polizia di Stato spiega le novità

Dopo l’inserimento delle nuove norme nel Codice della strada, in base a quanto previsto nella legge di conversione del Decreto infrastrutture e trasporti, la Polizia di Stato sul suo sito web spiega nel dettaglio le recenti modifiche che riguardano diversi ambiti della circolazione stradale. Tra le curiosità viene segnalato che sarà possibile svolgere il servizio taxi anche con i motocicli e con le biciclette, mentre viene elevata a 216 euro la multa per chi getta rifiuti dal finestrino, e la decurtazione dei punti patente non verrà più segnalata via posta ma con pubblicazione sul portale dell’automobilista. Inoltre è stato inserito il divieto di esporre pubblicità sessiste, violente, contenenti stereotipi di genere offensivi o messaggi lesivi del rispetto delle libertà individuali, dei diritti civili e politici, del credo religioso, dell’appartenenza etnica, discriminatori con riferimento all’orientamento sessuale, all’identità di genere, alle abilità fisiche e psichiche. Le maggiori novità riguardano l’uso di apparecchi alla guida, il foglio rosa, i neopatentati ed i monopattini. Per quanto riguarda gli apparecchi alla guida, oltre che il telefono, sono previsti anche altri apparecchi come smartphone, computer portatili, notebook e tablet, tra quelli vietati se comportano l’allontanamento delle mani dal volante. Il foglio rosa permette di esercitarsi alla guida di motoveicoli e ciclomotori senza istruttore a fianco anche in strade trafficate, diversamente da quanto previsto in precedenza che obbligava di esercitarsi nei luoghi poco frequentati. La validità passa da 6 a 12 mesi ed è possibile sostenere la prova pratica di guida fino a tre volte, mentre prima erano solo due. I neopatentati potranno condurre veicoli potenti se hanno a fianco persona munita di patente B da almeno 10 anni o di patente superiore. Per quanto riguarda i monopattini, la disciplina della circolazione prevede: