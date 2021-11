Libri: Trento, questa sera Luigi Accattoli e Ciro Fusco presentano “Fatti di Vangelo in pandemia”

I giornalisti Luigi Accattoli e Ciro Fusco presentano questa sera a Trento in anteprima nazionale il loro libro “Fatti di Vangelo in pandemia: settantadue storie italiane di morte e risurrezione nella stagione del Covid-19”, edito da ViTrenD, il marchio di Vita Trentina Editrice per la diffusione nazionale. Il libro racconta 72 storie esemplari di malattia e guarigione, raccolte dal Nord al Sud Italia a partire dalla fase più acuta dell’emergenza Covid-19. Una raccolta varia, commovente, edificante, che completa “al tempo della pandemia” la lunga ricerca che Accattoli, decano dei vaticanisti italiani, ha raccolto nei due precedenti testi “Fatti di Vangelo” con testimonianze di cristiani anonimi.

Tra le testimonianze, anche quelle di cinque trentini; tre di loro, introdotti dal direttore di “Vita Trentina” Diego Andreatta, interverranno questa sera: Giorgio Franceschi, ad di Isa; don Piero Rattin, rettore del santuario di Montagnaga; Andrea Zanotti, docente di Diritto canonico a Bologna. Interverrà anche Lucia Pilati, incaricata dall’Azienda provinciale per i servizi sanitari del rapporto con le famiglie dei ricoverati in terapia intensiva.

Appuntamento alle 20.30 presso l’aula magna del Collegio arcivescovile, in via Endrici, 23 a Trento. Ingresso con green pass.