Venezuela: il 2 febbraio Giornata nazionale di preghiera e riflessione

La Conferenza episcopale venezuelana ha indetto per il 2 febbraio la Giornata nazionale di preghiera e riflessione. Dopo l’esortazione pastorale “Di fronte alla grave situazione che sta attraversando il Paese” sulla pandemia e la grave crisi sociale ed economica diffusa l’11 gennaio, ora i vescovi invitano a partecipare a una grande giornata di preghiera “affinché le nostre preghiere rafforzino la fede e la speranza” e “possiamo risolvere i nostri conflitti pacificamente, in una società in cui riconoscerci come fratelli”.