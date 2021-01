Diocesi: Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-Terlizzi, il 3 febbraio si festeggia san Biagio. In corso la novena di preparazione in cattedrale

La Chiesa di Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-Terlizzi si prepara a vivere la festa di San Biagio, vescovo e martire, patrono della città di Ruvo di Puglia e della diocesi. “A causa del protrarsi dell’emergenza sanitaria da Coronavirus – si legge in una nota –, i solenni festeggiamenti si limiteranno alle funzioni liturgiche nel rispetto delle norme di sicurezza anti-Covid”.

In preparazione alla solennità che ricorre mercoledì 3 febbraio, si è aperta lunedì 25 gennaio in cattedrale la novena. Martedì 2 febbraio, alle 18, si celebreranno i Vespri solenni mentre per mercoledì 3 febbraio è in programma la celebrazione della messa ogni ora dalle 6 alle 12 e alle 16. Alle 18, poi, il vescovo Domenico Cornacchia presiederà il solenne pontificale, trasmesso in diretta tv su Antenna Sud (canale 13 del digitale terrestre).