Malattie tropicali neglette: Sud Sudan, un’alleanza tra organizzazioni unite contro la sindrome del dondolamento

Domani, 30 gennaio, si celebrerà la Giornata mondiale delle malattie tropicali neglette (Ntd), un giorno dedicato alla commemorazione dei progressi compiuti per il controllo delle Ntd. La diffusione delle malattie è uno dei più gravi effetti del connubio tra povertà e guerra e il Sud Sudan, protagonista di una delle peggiori crisi umanitarie in corso, non fa eccezione. Per questo, un anno fa, è stata fondata la Nodding Syndrome Alliance, che oggi viene presentata in occasione della Giornata mondiale delle malattie tropicali neglette.

La necessità di un’alleanza nasce dall’esigenza di far luce sul peso delle malattie tropicali neglette e in particolare della Nodding Syndrome (sindrome del dondolamento), in uno dei Paesi più svantaggiati del mondo. In Sud Sudan, infatti, sono presenti almeno 12 delle 20 malattie neglette riconosciute ufficialmente, a livello mondiale. Le Ntd sono un gruppo eterogeneo di infezioni tropicali che sono comuni nelle popolazioni a basso reddito nelle regioni in via di sviluppo dell’Africa, dell’Asia e delle Americhe.

La Nodding Syndrome Alliance è un consorzio che ha proposto e attualmente implementa un progetto volto a rispondere ai bisogni specifici di salute, sicurezza alimentare, istruzione e sostentamento delle persone con epilessia e Nodding Syndrome (Ns) nell’Equatoria occidentale, nel Sud Sudan.

Don Dante Carraro, direttore di Medici con l’Africa Cuamm, spiega: “Siamo felici di far parte di Nodding Syndrom Alliance sin dalla sua fondazione, considerando l’impatto che questo tipo di malattia può avere non solo sui pazienti, ma anche sulle loro famiglie e comunità. Come Medici con l’Africa Cuamm stiamo supportando in Sud Sudan cinque ospedali e 164 centri di salute. A Lui, Maridi e Mundri gestiamo le attività di tre ambulatori su questi temi, integrati con cliniche mobili, per raggiungere anche i villaggi più distanti. In soli otto mesi di attività, a più di 2.200 pazienti è stata diagnosticata una forma di epilessia, inclusa quella legata alla sindrome da dondolamento. Questi numeri provano l’effettivo impatto benefico che potremmo avere sulla salute delle persone, investendo nella Nodding Syndrome Alliance”.

Il consorzio è formato dalle organizzazioni Amref Health Africa, Medici con l’Africa Cuamm, Light for the world, Ovci e Sem. La Nsa è supportata e cofinanziata dall’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo (Aics) e dalla Fondazione Band (Usa) e l’implementazione del progetto viene eseguita dall’intero consorzio. Inoltre, nuovi membri si sono recentemente uniti all’alleanza: l’Università di Amsterdam, l’Università di Anversa e Cbm.