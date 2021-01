Repubblica Ceca: colletta Epifania finanzierà costruzione di appartamenti sociali per famiglie bisognose e miglioramento cure palliative domiciliari

(Bratislava) – Oltre 14 milioni di corone ceche (560mila euro): è questa la somma raccolta quest’anno durante la tradizionale colletta dell’Epifania in tutte le diocesi della Boemia e della Moravia. Si tratta di una delle più grandi e più riuscite iniziative caritative ceche che vanta una storia decennale e che culminerà domenica prossima. Negli ultimi anni i protagonisti della colletta sono stati i bambini che, vestiti da Re Magi, hanno visitato le famiglie cantando e portando la buona notizia della nascita di Gesù a tutte le persone di buona volontà. “Quest’anno, a causa della pandemia da Covid-19, abbiamo dovuto cambiare il sistema di raccolta delle offerte. Abbiamo installato in pianta stabile delle cassette per le offerte negli uffici della Caritas, nei negozi e nelle chiese. Siamo anche lieti di vedere che molte persone hanno deciso di donare online”, spiega Lukáš Curylo, direttore di Caritas Repubblica Ceca. Purtroppo, ci aspettiamo che i donativi raccolti quest’anno siano molto inferiori rispetto a quelli dell’anno scorso quando le persone hanno donato più di 120 milioni di corone ceche. Tra i progetti che saranno sostenuti vi è il finanziamento di un servizio di cure palliative a domicilio che rispetti la dignità dei malati terminali, la costruzione di nuovi appartamenti sociali per le famiglie in grave crisi finanziaria nonché l’acquisto di vestiti e scarpe per gli indigenti. “Migliaia di persone bisognose beneficeranno della generosità dei donatori che, anno dopo anno, dimostrano di avere veramente a cuore la solidarietà e un approccio umano”, conclude Lukáš Curylo.