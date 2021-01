Solidarietà: Torino, alla Piccola Casa della Divina Provvidenza nasce l'”Ausilioteca” che mette a disposizione carrozzine e ausili per le persone che ne hanno bisogno

La Piccola Casa della Divina Provvidenza di Torino ha recentemente realizzato una “Ausilioteca” attraverso il progetto “Ci manca 1 rotella”. Si tratta di un luogo di stoccaggio di ausili (carrozzine, deambulatori, stampelle e dispositivi per l’incontinenza) che non fanno parte di quelli assegnati dall’Asl ma sono tutti di proprietà della Piccola Casa in quanto acquistati o donati. Gli strumenti raccolti nel magazzino vengono revisionati e messi a disposizione temporaneamente per gli ospiti della Piccola Casa di Torino, delle sue succursali in Italia e di persone bisognose segnalate esclusivamente da enti del Terzo settore (Caritas diocesana, parrocchie, associazioni di volontariato, fondazioni…).

Il servizio, quindi, oltre agli ospiti interni, è rivolto a persone che si trovano in difficoltà economica (aggravata dalla pandemia) o in attesa di forniture fisiatriche erogate dall’Asl o sprovvisti momentaneamente dei requisiti necessari (ad esempio l’invalidità civile).

“La domanda di questi ausili cresce sempre di più sia per gli ospiti del Cottolengo sia per persone che non possono permetterseli”, sottolinea suor Betty, coordinatrice della Fisioterapia all’Ospedale Cottolengo, referente del progetto insieme a suor Claudia (coordinatrice del Servizio sciale del Cottolengo di Torino) e Chiara Pignatta (referente interna dell’Ufficio protesi e ausili), “abbiamo quindi pensato di ridare nuova vita a quegli ausili che hanno semplicemente bisogno di manutenzione”.

Il servizio ha sede presso il Cottolengo di Torino con ingresso da via San Pietro in Vincoli 12.

La Piccola Casa fa appello a chi possiede in casa degli ausili privati e desiderasse farne dono, ringraziando di vero cuore per questo gesto di condivisione e solidarietà che sarà utilissimo per coloro che si trovano nella necessità. È possibile effettuare donazioni presso “Il magazzino della Provvidenza” (via San Pietro in Vincoli 12), aperto lunedì dalle 14 alle 16.30, mercoledì dalle 9 alle 16.30 e sabato dalle 8 alle 11.30 (per informazioni: tel. 011.5225618).

Gli enti che desiderano segnalare situazioni di necessità possono scrivere a: cimanca1rotella@gmail.com indicando l’ente di appartenenza, il proprio nome, cognome e un numero di telefono per essere ricontattati.