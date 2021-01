Salesiani: un nuovo logo per evocare “Don Bosco che ancora oggi cammina coi giovani”

Nuovo logo per i Salesiani in Italia: l’Ufficio nazionale di Comunicazione sociale, composto dai sei incaricati ispettoriali (i territori in cui è divisa la presenza salesiana in Italia), ha coordinato il lavoro iniziato a gennaio 2020 e che si è concluso ad agosto 2020 con la redazione del Brand Book. L’architettura del nuovo logo, si legge in un comunicato, richiama quattro principi della pedagogia salesiana: l’educazione, l’accoglienza, l’accompagnamento e la comunione: l’educazione: il ‘sistema preventivo’ di Don Bosco è caratterizzato dall’amore gratuito che si vive nell’incontro con i giovani. L’accoglienza: il primo oratorio di Valdocco fu per i giovani che vi entrarono una casa che li accoglieva, una parrocchia che li evangelizzava, una scuola che li avviava alla vita e un cortile dove incontrarsi in allegria. L’accompagnamento: per i Salesiani significa incontrare i giovani nei loro ambienti, con il loro stile, attraverso adeguate forme di servizio. Imitare Don Bosco oggi vuol dire farsi ancora per i giovani, specie i più poveri e fragili, padri, maestri e amici. La comunione: si traduce nella coesione e nella corresponsabilità delle comunità educative che permettono di raggiungere gli obiettivi educativo-pastorali. “Il nuovo logo è frutto di un cammino che ha visto nell’unità e nella valorizzazione delle differenze i suoi punti di forza. L’Italia salesiana ha voluto guardare avanti, spingere lo sguardo verso un orizzonte nuovo per camminare insieme nella stessa missione educativa”, dichiara don Roberto Dal Molin, presidente del Centro nazionale delle Opere Salesiane e coordinatore nazionale della Pastorale giovanile, che conclude: “Il logo, nella sua unitarietà, evoca Don Bosco che ancora oggi cammina coi giovani”.