Televisione: Rai, domani a Tg1 Dialogo le piazze “toccate” da San Francesco d’Assisi

L’eredità viva di san Francesco e l’attualità di Papa Francesco, il Vangelo vissuto nelle strade e nelle piazze da una Chiesa in uscita, la solidarietà con i poveri e i senzatetto. Gli incontri promossi dalla comunità francescana nelle piazze attraversate dal santo di Assisi anche per promuovere una conoscenza più veritiera e aggiornata della vita di san Francesco. Storie e testimonianze. Tutto questo domani, dalle 8.20 su Rai1, nella rubrica Tg1 Dialogo, a cura di Piero Damosso, con una puntata speciale dedicata al centenario della rivista San Francesco e alle piazze “toccate” dal Santo di Assisi. Con il commento di padre Enzo Fortunato, direttore della rivista. In particolare la puntata è stata girata in piazza San Giovanni in Laterano, a Roma, davanti alla basilica che ospitò il primo incontro (inizialmente difficile e ne verrà spiegato il perché) di san Francesco con il Papa Innocenzo III.

Ogni mese i frati della basilica di San Francesco in dialogo in una piazza diversa d’Italia per celebrare san Francesco e il suo passaggio. Dopo il primo incontro di Assisi prosegue il viaggio: sarà Foligno, giovedì 4 febbraio alle 21, la prossima tappa. L’incontro “Parole povere: vendere e donare” verrà trasmesso in diretta streaming su sanfrancesco.org dalla piazza dove Francesco vendette i suoi beni per donare ai poveri. Parteciperanno la direttrice della Nazione, Agnese Pini; l’economista Carlo Cottarelli, il ministro provinciale della provincia italiana di San Francesco d’Assisi dei frati minori conventuali, padre Franco Buonamano, e padre Fortunato.

L’evento verrà trasmesso sul sito sanfrancesco.org, sulla pagina Facebook e YouTube di San Francesco d’Assisi e sul canale Facebook di p. Fortunato.