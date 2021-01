Elezioni: Jourová (Commissione Ue), “collaborazione di tutti per proteggere la democrazia e affrontare i rischi amplificati dal web”

La rete europea di cooperazione per le elezioni, che riunisce i rappresentanti delle autorità degli Stati membri competenti in materia elettorale, si è riunita il 27-28 gennaio per discutere come affrontare la manipolazione elettorale e la diffusione della disinformazione. “La rete fornisce una piattaforma unica per una maggiore cooperazione e dobbiamo intensificare il nostro lavoro per renderlo più operativo”, ha affermato la vicepresidente per la trasparenza Vera Jourová, intervenendo alla riunione in cui ha ribadito l’impegno della Commissione per tutelare i diritti dei cittadini a elezioni libere ed eque, con una attenzione particolare, in questo momento, al digitale. Proprio su questo aspetto la Commissione sta preparando una proposta legislativa sulla regolamentazione della pubblicità politica online. “Abbiamo bisogno della collaborazione di tutti per proteggere la democrazia e affrontare i rischi amplificati dal mondo online”, sempre Jourová. Un altro aspetto fondamentale, su cui si è soffermato invece il commissario per la giustizia, Didier Reynders, riguarda i “diritti di cittadinanza” e in particolare la necessità di semplificarne l’esercizio “garantendo la partecipazione attiva di tutti alla vita democratica dell’Ue”. Si guarda in qualche modo già alle elezioni del Parlamento europeo del 2024 perché sia garantita “la partecipazione inclusiva e paritaria”, ha spiegato Reynders.