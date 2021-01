Terra Santa: Fiac, domani incontro con il patriarca Pizzaballa

“Gerusalemme Chiesa madre, locale e universale”: è il titolo dell’incontro con il patriarca latino di Gerusalemme, Pierbattista Pizzaballa, che si svolgerà, on line, domani, sabato 30 gennaio (ore 13), per iniziativa del Fiac, la Federazione internazionale di Azione cattolica. L’evento prevede una presentazione a cura di Rafael Corso, presidente nazionale Ac Argentina e coordinatore del Segretariato Fiac, a seguire la preghiera di mons. Eduardo Garcia, vescovo di San Justo, assistente nazionale Ac Argentina e Aassistente Fiac. A coordinare i lavori la giornalista Chiara Santomiero. In programma anche gli interventi di Duniana Zahran – Youth Jesus Homeland Palestine, di Vincenzo Bellomo – Dar Al Majus Community Home di Betlemme, di Nevine Andraus (Giordania) e di Lucio Turra (Azione cattolica italiana).