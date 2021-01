Coronavirus Covid-19: Speranza a margine G7 ministri della Salute, “soltanto insieme affronteremo al meglio le sfide di questa crisi”

Il ministro Roberto Speranza ha partecipato oggi al G7 dei ministri della Salute. Al centro dell’incontro, svolto in videoconferenza, la preparazione del vertice guidato dalla Gran Bretagna e del G20 al cui capo sarà l’Italia. I temi in discussione sono stati la lotta alla pandemia da coronavirus e la cooperazione internazionale come elemento centrale per ogni crisi sanitaria. “Perché”, ha dichiarato Speranza a margine del suo intervento, “soltanto insieme affronteremo al meglio le sfide di questa crisi”.