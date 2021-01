Coronavirus Covid-19: Roma, al via da oggi il richiamo vaccinale all’ospedale San Giovanni Battista

Al via da questa mattina, venerdì 29 gennaio, e continuerà fino a martedì 2 febbraio, all’ospedale San Giovanni Battista di Roma, struttura sanitaria dell’Associazione dei Cavalieri Italiani del Sovrano Militare Ordine di Malta, la somministrazione del richiamo del vaccino anti-Covid a tutto il personale sanitario e dipendente, secondo il calendario vaccinale. L’ospedale, tra le prime strutture sanitarie a supportare l’Asl 3 di Roma nell’attuazione del piano vaccinale previsto dalla Regione Lazio, effettuerà come da calendario, la seconda somministrazione per completare l’immunizzazione nei confronti del Covid-19.

Inoltre, procedono senza sosta le cure riabilitative per i pazienti, circa 60, post Covid, accolti presso l’ospedale per la riabilitazione motoria e neurologica. Il percorso per guadagnare in parte le abilità residue è lungo (il ricovero in riabilitazione può durare fino a 60 giorni). Per questo, i pazienti ricoverati all’ospedale San Giovanni Battista sono accompagnati nel loro percorso riabilitativo da un supporto psicologico e umano continuo.