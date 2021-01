Governo: Fico, “verifica su maggioranza parlamentare a partire dai gruppi che sostenevano il precedente governo”

(Foto: Francesco Ammendola - Ufficio per la Stampa e la Comunicazione della Presidenza della Repubblica)

Un ringraziamento al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per la fiducia che mi ha accordato conferendomi il mandato esplorativo volto a verificare la prospettiva di una maggioranza parlamentare a partire dai gruppi che sostenevano il precedente governo”. Lo ha detto Roberto Fico, presidente della Camera dei deputati, che ha ricevuto il mandato esplorativo dal presidente della Repubblica a conclusione delle consultazioni: “Nei prossimi giorni – ha aggiunto – sarò impegno nel confronto con gli esponenti di queste forze politiche. Il momento è molto delicato per il Paese, siamo chiamati ad affrontarlo con la massima responsabilità per dare risposte urgenti che i cittadini attendono”.