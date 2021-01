Solidarietà: Movimento per la vita, su Wishraiser per sostenere Sos Vita, la rete di emergenza per le gravidanze inattese o difficili

Da qualche giorno è attiva su Wishraiser, un nuovo portale di donazione mensile che facilita il donatore, dandogli la possibilità di vincere un viaggio premio, la pagina del Movimento per la vita italiano (Mpv) che da sempre si propone di promuovere e difendere il diritto alla vita e la dignità di ogni uomo, dal concepimento alla morte naturale, favorendo una cultura dell’accoglienza nei confronti dei più deboli ed indifesi. Con Sos Vita, rete di emergenza per una gravidanza inattesa o difficile il Mpv offre un servizio sicuro, immediato, gratuito e anonimo, che offre ascolto e aiuto alle ragazze, donne, mamme, coppie che vivono questa esperienza.

Nato nel 1992, grazie alla squadra di volontari specializzati e altamente formati Sos Vita ha assistito e accompagnato oltre 240mila donne. I volontari hanno risposto anche ad altri problemi legati alla maternità, come diagnosi prenatali, confidenze post aborto o problemi legati alla solitudine derivante dal lockdown, periodo durante il quale il servizio non è mai venuto meno.

484 chat e 2657 telefonate: questi i numeri che emergono da un bilancio preliminare del 2020. “Numeri in costante crescita, soprattutto in questo periodo così complesso che stiamo vivendo”, spiegano dal Mpv. Di qui la necessità di ampliare questo strumento “salva vite”. Con un contributo minimo di 5 euro si “regala” un’ora di ascolto e consulenza ad una donna in difficoltà e si consente al servizio di essere attivo h24.