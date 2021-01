Fratelli tutti: Cnal, domani un video-incontro on line su “La dignità umana tra diritti umani universali e cittadinanze plurime”

Si terrà domani, giovedì 14 gennaio, dalle 17.30 alle 19, il video-incontro “La dignità umana tra diritti umani universali e cittadinanze plurime”, promosso dalla Consulta nazionale delle aggregazioni laicali (Cnal) come primo di una serie di incontri ideati per approfondire alcune tematiche affrontate da Papa Francesco nell’enciclica “Fratelli Tutti”.

Dopo gli interventi di Renata Natili Micheli, presidente del Centro italiano femminile, e Anna Maria Donnarumma, rappresentante dell’Istituzione Teresiana presso la Commissione Onu per i diritti umani a Ginevra, sarà dato ampio spazio al dibattito tra i partecipanti.

Il video-incontro sarà trasmesso in diretta sulla pagina Facebook della Consulta nazionale delle aggregazioni laicali.