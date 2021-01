Lavoro e pastorale: bando di progettazione sociale “Idee in movimento” con Ac, Caritas, Policoro e Cei

“Idee in movimento”: è il titolo del bando di progettazione sociale edizione 2021 indetto dal Movimento lavoratori di Azione cattolica (Mlac), in collaborazione con Caritas Italiana, Progetto Policoro e l’Ufficio nazionale Cei per i problemi sociali e il lavoro. La finalità è espressa dagli stessi organizzatori: “Promuovere la cultura della progettualità, dell’economia circolare e dello sviluppo sostenibile; reti nella comunità. Ambiti di intervento, la promozione: di percorsi di educazione non formale; di reti innovative per la coesione sociale; di percorsi di economia creativa (della biodiversità, della sostenibilità, dell’economia circolare)”. Il bando è rivolto a gruppi formali o informali che ne condividano le finalità. Il bando scade il 28 febbraio 2021. Nato nel 2007, il bando è giunto alla sua quindicesima edizione. “Oggi come allora – segnala il Mlac – rappresenta per molti giovani e le loro comunità l’occasione per promuovere lo stile della progettazione sociale e realizzare progetti che generino cambiamenti e segni concreti di speranza, nonché opportunità lavorative nel proprio territorio incentivando una nuova cultura del lavoro ‘libero, creativo, partecipativo e solidale’ come indica Papa Francesco”.

Qui il testo del bando https://mlac.azionecattolica.it/sites/default/files/bando%202021%20rev%2011-10-%2020.pdf.