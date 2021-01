Diocesi: Nuoro, morto il salesiano don Mario Prina

È deceduto don Mario Prina, all’età di 88 anni. Era stato ispettore dei Salesiani di Roma e aveva inviato i primi confratelli a Ijely e Ivato; poi, egli stesso è stato inviato missionario in Madagascar, nella comunità di Ijely, dove ha vissuto per 34 anni.

I funerali si svolgeranno a Ivato, venerdì 15 gennaio, e la salma sarà sepolta nella cappella di Ambohidratrimo. L’anno scorso era deceduto un fratello e due sorelle suore. Un’altra sorella, Antoniangela, anche lei insegnante è deceduta diversi anni fa, impegnata non solo in campo religioso, ma anche in campo sociale e politico ed è stata sindaca di Fonni per diversi anni.

Il vescovo di Nuoro, mons. Antonello Mura, il clero e la comunità diocesana esprimono “vicinanza ai familiari e assicurano la loro preghiera di suffragio per don Mario”.