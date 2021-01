Eurostat: in Europa riciclato oltre il 40% di imballaggi di plastica. Record in Lituania, Malta ultima. Italia sopra la media Ue

Nell’Unione europea si stima che nel 2018 (ultimi dati completi disponibili) “sia stato riciclato il 41,5% dei rifiuti di imballaggi in plastica”. Lo sostiene Eurostat, che aggiunge: “In sette Stati membri dell’Ue, più della metà dei rifiuti di imballaggi in plastica generati è stata riciclata”. Nel 2018, il più alto tasso di riciclaggio di imballaggi in plastica è stato registrato in Lituania (69,3%), davanti a Slovenia (60,4%, dati 2017), Bulgaria (59,2%), Repubblica Ceca (57,0%), Cipro (54,3%), Slovacchia (51,4%) e Spagna (50,7%). Al contrario, meno di un terzo dei rifiuti di imballaggi in plastica è stato riciclato a Malta (19,2%, dati 2017), in Francia (26,9%), Ungheria (30,0%), Irlanda (31,0%), Finlandia (31,1%), Danimarca (31,5 %), Austria (31,9%) e Lussemburgo (32,3%). L’Italia si colloca sopra la media Ue, con oltre il 40% di riciclo.