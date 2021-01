Comunicazione: WeCa, online tutorial su “Le Tre A di Serge Tisseron per l’educazione digitale”

“Le Tre A di Serge Tisseron per l’educazione digitale” è il titolo del tutorial WeCa in onda da stamattina sul sito www.webcattolici.it, su Youtube e sulla pagina Facebook.

Questo primo tutorial dell’anno solare, introdotto dal presidente WeCa Fabio Bolzetta e condotto da Alessandra Carenzio, illustra i principi della campagna educativa dello psichiatra francese Serge Tisseron sintetizzata nel volume “3-6-9-12. Diventare grandi all’epoca degli schermi digitali”. Le tre A di Tisseron (“Accompagnamento”, “Alternanza” e “Autoregolazione”) guidano infatti alla scoperta, all’utilizzo e alla gestione degli schermi digitali per i più piccoli.

I tutorial WeCa sono una proposta dell’Associazione WebCattolici italiani (WeCa) in sinergia con l’Ufficio nazionale per le comunicazioni sociali della Cei e il Centro di ricerca sull’educazione ai media all’informazione e alla tecnologia (Cremit) dell’Università cattolica di Milano. Oltre alla diffusione tramite i social network e sul sito di WeCa, i tutorial vengono trasmessi sulle televisioni del circuito CoralloSat, sono in podcast su Spotify e sulla skill WeCa sui dispositivi Alexa. A breve in collaborazione con “Umbria Radio – InBlu” partirà la trasmissione “Linka!”, condotta da Sonia Montegiove e Andrea Canton, sui temi dei tutorial.