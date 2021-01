Coronavirus Covid-19: Cartello sociale Agrigento, “adottare comportamenti responsabili ed efficaci”

Appello dei sindaci e dei componenti del Cartello sociale della provincia di Agrigento a tutte le comunità del territorio affinché “vengano adottati comportamenti responsabili ed efficaci rispetto al contenimento del contagio da Covid-19”. Un appello per sottolinearne l’importanza e la necessità di tutelare un bene prezioso come quello della salute. Un appello che richiama il senso del dovere e del rispetto degli altri perché “con un comportamento virtuoso ognuno custodisce se stesso e nello stesso tempo il suo prossimo manifestando vicinanza anche in un tempo che ci impone il distanziamento come misura precauzionale”. “Se, oggi, da un lato la maggior parte delle persone positive è asintomatica o con sintomatologia lieve – si legge nell’appello -, è altrettanto vero che la velocità con cui il contagio si sta allargando rappresenta un dato di forte preoccupazione, visto il trend in aumento di ricoveri e di ricorsi alla terapia intensiva che potrebbe portare, se mantenuto a questi livelli, alla saturazione del nostro sistema ospedaliero”. Il Cartello ribadisce la presenza di uno scenario che “bisogna assolutamente evitare, attraverso il massimo scrupolo che ciascuno deve avere, innanzitutto, nel rispettare le tre semplici regole che tutti conosciamo: mascherine, distanziamento fisico, igiene delle mani”. Infine, la “vera sfida che abbiamo davanti nelle prossime settimane”: “Gestire questo momento, comportandoci in modo da scongiurare ulteriori e ben più gravi restrizioni”.