Festival Biblico: diocesi Vicenza e Società San Paolo, “Siete tutti fratelli” il titolo dell’edizione 2021. Domenica 24 gennaio primo appuntamento on line

“Siete tutti fratelli”: è questo il titolo dell’edizione 2021 del Festival Biblico che, riprendendo parte delle parole di Gesù attestate nel Vangelo di Matteo, porrà al centro del proprio percorso la fratellanza universale. “Un tema che – come ha fatto Papa Francesco ispirandosi a Francesco d’Assisi con l’enciclica Fratelli tutti sulla fraternità e l’amicizia sociale – è oggi particolarmente significativo e necessario sottolineare”, si legge in una nota.

Il Festival Biblico proseguirà il lavoro intrapreso nel 2020, dando vita nel corso dell’anno “a una programmazione mista in cui eventi e format digitali si alterneranno a momenti dal vivo e che si aprirà domenica 24 gennaio – in occasione della Domenica della Parola – con un appuntamento online che ospiterà Mariangela Gualtieri, poetessa e drammaturga, e padre Bernardo Francesco Gianni, abate di San Miniato al Monte, moderati dallo scrittore e conduttore Edoardo Camurri”, anticipa la nota. L’incontro si terrà, alle ore 19, e potrà essere seguito in diretta sui canali Facebook e YouTube del Festival e sul sito www.festivalbiblico.it.

“Non si può non osservare come ai nostri giorni la fraternità e la fratellanza universali, così spesso retoricamente affermate, nell’effettività di tante vite risultino spesso marginali e irrilevanti, se non assenti”, si legge nella nota, osservando che, “in un’epoca tendenzialmente contrassegnata da un pluralismo senza confini, le differenziazioni e le singolarità rischiano di diventare talmente tante che presso i loro latori può persino cadere nell’oblio la coscienza dell’appartenenza comune a un’unica umanità”. A questo si aggiunge che “non siamo ancora in grado di ben discernere le ricadute che su tutto questo potrà avere la situazione inattesa e inedita creatasi con la pandemia che affligge gran parte della Terra”. A fronte di tutto ciò “riprendere e riaccreditare la condizione di fratellanza universale rappresenta una risorsa vitale per la qualità della vita degli uomini nel mondo”.

Il Festival Biblico è un progetto promosso dalla diocesi di Vicenza e dalla Società San Paolo.