Diocesi: Siracusa, oggi la festa delle reliquie di Santa Lucia

Si celebra oggi, mercoledì 13 gennaio, a Siracusa, la festa delle reliquie di Santa Lucia. Un momento atteso dai tanti fedeli per chiedere l’intercessione della patrona. In quest’anno di emergenza sanitaria, la Deputazione della Cappella di Santa Lucia ha disposto la solenne esposizione del simulacro della vergine e martire siracusana. Il programma prevede, alle 16.30, l’apertura della nicchia nella cappella della cattedrale. Subito dopo, nel rispetto della normativa per l’emergenza da Covid-19, le portatrici recheranno all’altare le reliquie. Seguirà la recita del rosario, la coroncina di Santa Lucia e quindi la celebrazione della Messa, alle 18, cui seguirà la chiusura della nicchia. La festa delle reliquie nasce nel ricordo dell’anniversario della dedicazione della cattedrale (che si celebra il 9 gennaio) e del terremoto del 1693. “Rappresenta per noi tutti – ha spiegato il presidente della Deputazione della Cappella di Santa Lucia, Giuseppe Piccione – anche un modo per ringraziare per come si è svolta la festa”.