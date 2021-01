Diocesi: mons. Savino (Cassano all’Jonio) ai giovani, “siate affamati di verità e curiosi di senso”

“Siate desiderio!”. È il titolo della “lettera al cuore dei giovani” di mons. Francesco Savino, vescovo di Cassano all’Jonio, diffusa oggi. “Siate affamati di verità e curiosi di senso, non arrendetevi all’idea che questo anno sia stato perso perché perso è solo il tempo che spendiamo nella paura di non farcela – scrive il presule -. Voi, invece, vi siete cimentati in questi mesi con forme nuove di scuola, riadattandovi con tutti i mezzi alla didattica e siete stati bravi e pazienti”. Mons. Savino invita i giovani: “Non fatevi illudere dalla cultura a basso costo e sappiate interpretare le forme a distanza come sola impossibilità di raggiungere e condividere spazi comuni: la scuola non può creare distanze e a voi spetterà ora il compito di non lasciare nessuno indietro”.

Il presule ricorda di “aver vissuto, alla vostra età, momenti di transizione, di grandi cambiamenti e rivoluzioni”. Da quegli anni, confida mons. Savino, “ho imparato che i grandi sogni presuppongono grandi scelte e che solo l’amore può spogliarci dalla paura del fallimento”. Allora “sappiate amare le vostre scelte, sappiate amare la poesia, la letteratura, la chimica e la matematica e, soprattutto, sappiate coltivare il desiderio della curiosità che porta alla conoscenza affinché possiate essere capaci di reinventare la storia, di riscriverla, reinterpretarla non come comparse ma come protagonisti”.