Coronavirus Covid-19: diocesi Vicenza, morto mons. Giuseppe Tomini

Un altro lutto tra i sacerdoti friulani, a causa del Covid-19. È morto, lunedì 11 gennaio, a Vicenza, mons. Giuseppe Tomini, 88 anni. Originario di Turrida di Sedegliano, per 13 anni è stato segretario dell’arcivescovo Giuseppe Zaffonato. Ordinato nel 1957, aveva prestato servizio come vicario nella parrocchia del Carmine a Udine e per un anno come educatore all’Istituto Tomadini (1958-1959). Poi l’incarico di segretario dell’allora arcivescovo e, nel 1972, il trasferimento con questi a Vicenza, dove ha continuato a prestare servizio in vari istituti della diocesi anche in seguito e dove ha chiesto di essere tumulato. Negli ultimi tempi risiedeva nella locale casa di riposo del clero. I funerali saranno celebrati venerdì a Vicenza.