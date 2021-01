Islanda: lockdown più leggero, riprendono le messe. Vescovo Tencer, “Covid è il nostro nemico comune”

Finito con oggi il lockdown più duro in Islanda e quindi il vescovo di Reikiavik, mons. David Tencer, ha reso note le nuove disposizioni per le chiese. “Le nuove regole sanitarie permettono che 20 persone si riuniscano nello stesso luogo e quindi riprenderemo con le messe pubbliche”, scrive il vescovo in una nota. Le messe festive e prefestive erano state sospese a inizio gennaio. Il consiglio ai parroci che vedono esserci tante persone desiderose di partecipare alla messa è di “aumentare il numero di celebrazioni” ma allo stesso tempo “fare richiesta di deroga alla regola presso le autorità sanitarie”. Infatti, spiega il vescovo, se secondo le norme 100 persone possono partecipare a un funerale “dovrebbe essere possibile consentire a 100 persone di partecipare a una messa nel medesimo spazio”. “Il Covid è il nostro nemico comune”, termina la nota di mons. Tencer. “Facciamo del nostro meglio per aiutarci a superare l’epidemia e chiediamo a Dio questa grazia”.