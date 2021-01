Terremoto in Croazia: Sisak, rimosso il campanile della cattedrale danneggiata dal sisma

Rimosso ieri il tetto del campanile della cattedrale di Sisak, in Croazia, danneggiata dal terremoto del 29 dicembre. L’operazione si è resa necessaria dopo che, a causa delle scosse, l’intero campanile si è staccato dal resto della cattedrale inclinandosi per circa 25 centimetri.

La rimozione è stata preceduta da tre giorni di lavori durante i quali i Vigili del Fuoco di Zagabria, con il supporto di operai di ditte private, hanno provveduto a separare il tetto, alto 14 metri e pesante 15 tonnellate, dalla parte muraria del campanile. Quest’ultimo sarà smontato mattone per mattone per evitare rischi di crolli che metterebbero a repentaglio la sicurezza delle abitazioni vicine e l’incolumità dei loro abitanti.