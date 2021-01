Diocesi: Caritas Bolzano, aperte iscrizioni per vacanze al mare di bambini, famiglie e anziani. Ampia scelta tra Caorle e Cesenatico

Lasciarsi la routine quotidiana alle spalle, ricaricare le batterie, fare nuove conoscenze, godersi il sole, la spiaggia e il mare insieme: è quello che la Caritas della diocesi di Bolzano-Bressanone si sta preparando ad offrire a bambini, ragazzi, famiglie e anziani. Una vacanza al mare accogliente e in compagnia, ma anche sicura. Le iscrizioni per tutte le offerte a Cesenatico e a Caorle sono già aperte. I sistemi di prezzo scaglionati, così come la possibilità di richiedere riduzioni individuali delle tariffe, consentono anche alle famiglie e agli anziani in situazioni finanziarie difficili di potersi godere una vacanza.

Le strutture della Caritas di Cesenatico e Caorle con ampi spazi verdi, spiaggia privata, campi sportivi e da gioco, hanno spazio a sufficienza per il divertimento di tutti gli ospiti, anche nel caso in cui siano ancora necessarie per la prossima estate misure di sicurezza a causa del Coronavirus.

I preparativi sono già in corso. Le famiglie possono scegliere tra Villa Oasis a Caorle o “12 Stelle Village” di Cesenatico, oppure provvedere a se stesse nei bungalow di Caorle. Gli anziani possono invece trascorrere settimane piacevoli a Villa Oasis all’inizio e alla fine dell’estate. Bambini e ragazzi possono trascorrere due settimane di vacanza senza genitori al villaggio per ferie “Josef Ferrari” di Caorle o al “12 Stelle Village” di Cesenatico.

Le iscrizioni rimangono aperte fino ad esaurimento posti. Per i soggiorni a Caorle per famiglie, bambini e anziani è possibile iscriversi on-line o direttamente presso il servizio “Ferie e ricreazione” al tel. 0471 304340 o via e-mail a ferien@caritas.bz.it. Per le iscrizioni a Cesenatico per adolescenti e famiglie il servizio “12Stelle” è disponibile al tel. 0471 067412 o via e-mail stelle.ufficiobz@caritas.bz.it.