Papa in Iraq: resi noti il logo della visita e il motto, “Siete tutti fratelli”

“Siete tutti Fratelli”: è questo il motto della visita di Papa Francesco in Iraq (5-8 marzo) reso noto dal Patriarcato caldeo insieme al logo del viaggio che mostra Papa Francesco nel gesto di salutare il Paese, rappresentato in mappa e dai suoi simboli, la palma e i fiumi Tigri ed Eufrate. Il logo mostra anche una colomba bianca, nel becco un ramoscello di ulivo, simbolo di pace, volare sulle bandiere della Santa Sede e della Repubblica dell’Iraq. Il motto della visita, “Siete tutti fratelli”, tratta dal Vangelo di Matteo, è riportata in arabo, curdo e caldeo.