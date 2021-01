Ospedale Bambino Gesù: Enoc confermata presidente. Zampa (sottosegr. Salute), “sempre disponibile ad ascoltare necessità di bambine, bambini e adolescenti”

“La conferma di Mariella Enoc a presidente del Consiglio di amministrazione dell’Ospedale pediatrico Bambino Gesù per i prossimi 3 anni è una gran bella notizia. In Mariella ho sempre trovato piena disponibilità ad ascoltare le necessità di bambine, bambini e adolescenti e a dare loro immediate ed efficaci risposte”. È quanto dichiara in una nota la sottosegretaria alla Salute Sandra Zampa.

“Mariella Enoc ha sempre dimostrato grande disponibilità al tema della solidarietà e dell’assistenza, senza distinzione di razza o censo, proprio come ci insegnano la nostra Carta costituzionale e la Convenzione Onu sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza”, aggiunge Zampa augurando buon lavoro a Enoc “in questi tempi molto complessi e con sfide ancora più difficili da affrontare insieme”.