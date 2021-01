Parchi culturali: De Finibus Terrae, al via il bando di concorso per progettare “La maglia dei Cammini di Leuca”

La Fondazione di partecipazione Parco culturale ecclesiale “Terre del Capo di Leuca – De Finibus Terrae”, promotrice della rete integrata dei Cammini di Leuca, ha pubblicato il bando di concorso di progettazione “La maglia dei Cammini di Leuca”, finalizzato a scoprire nuove idee e nuovi modi di interpretare ed usare un capo di abbigliamento come narrazione della meta De Finibus Terrae e dell’esperienza dell’andare per via seguendo la Stella, logo dei Cammini di Leuca.

“Il concorso prevede la progettazione di una maglia a maniche corte di colore bianco in tessuto rispettoso dell’ambiente che dovrà interpretare, con la sua composizione grafica, con la scelta del tessuto e con il design, l’evoluzione dell’abbigliamento, come esperienza di narrazione del cammino che si attraversa e che si fa messaggio per le comunità attraversate dal camminatore, armonizzando all’interno dell’immagine progettata la stella del logo ‘Cammini di Leuca’ (solo la stella) e le parole ‘De Finibus Terrae’”, si legge in una nota.

Il concorso, che è rivolto a tutti gli artisti, gli stilisti di moda, i grafici, i designer e agli studenti delle Scuole secondarie di secondo grado o di Università o di Accademia delle belle arti, “mira a creare un legame sinergico tra il paesaggio, le comunità, gli ospiti e il mondo della moda e del design per costruire un concept design in linea con le esigenze attuali e del futuro, capace di tradurre lo stupore in una maglia”.

Per la partecipazione al concorso si richiede la preventiva iscrizione mediante inoltro della domanda di partecipazione all’indirizzo mail: fondazione.definibusterrae@pec.it, entro e non oltre le ore 24 del 15 marzo 2021, gli elaborati progettuali dovranno pervenire in formato Pdf all’indirizzo mail: fondazione.definibusterrae@pec.it entro e non oltre le ore 24 del 27 aprile 2021.

Il Concorso si concluderà con l’attribuzione al primo classificato del Premio “La maglia dei Cammini di Leuca” (targa commemorativa dell’evento) e una somma di denaro pari a 1.000 euro, successivamente alla consegna della maglia originale e autografata dell’opera progettata alla Fondazione di partecipazione Pce “Terre del Capo di Leuca – De Finibus Terrae”. La Commissione si riserva la facoltà di premiare con menzione speciale ulteriori progetti, ritenuti particolarmente meritevoli di riconoscimento.

Il testo integrale del bando e la scheda di adesione sono disponibili sul sito web: www.camminidileuca.it.