Coronavirus Covid-19: Cooperativa Auxilium, tutti gli operatori hanno aderito alle vaccinazioni

Tutti gli operatori della Cooperativa sociale Auxilium si stanno vaccinando contro il Covid-19. Sono medici, infermieri, operatori socio-sanitari, ausiliari, che in questi mesi di pandemia hanno continuato a lavorare al servizio di migliaia di anziani, malati cronici e persone disabili. La Cooperativa Auxilium opera in diverse Regioni d’Italia nell’assistenza domiciliare integrata, gestisce Rsa, case di riposo, residenze psichiatriche riabilitative, case famiglia per minori, centri educativi e centri accoglienza. “È come una Festa della Liberazione dalla tirannia del virus – dice Angelo Chiorazzo, fondatore della Cooperativa Auxilium -. Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel suo discorso di fine anno, ha detto che vaccinarsi è una scelta di responsabilità e un dovere. Per noi che lavoriamo nel socio-sanitario è anche un atto di amore verso le persone fragili che ci sono affidate. Chi in questi mesi si è preso cura di loro e le ha protette dal Covid, a costo di grandi sacrifici, vede nella campagna vaccinale la speranza concreta di sconfiggere il virus”. Dal 27 dicembre scorso, ogni volta che le Asl raggiungono con il loro piano vaccinale una struttura Auxilium, raccolgono l’adesione completa da parte degli operatori e degli assistiti.