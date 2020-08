Papa Francesco: a card. Brenes (Managua) per attentato in cattedrale, “prego per tutti voi”

“Caro fratello, ti accompagno nel dolore per questo atto vandalico e sono vicino a te e al tuo popolo. Prego per tutti voi”: così scrive Papa Francesco in un messaggio autografo fatto pervenire al card. Leopoldo José Brenes, arcivescovo di Managua, in Nicaragua. A darne lettura ed a mostrarlo in video, come ricorda Vatican News, è lo stesso porporato, durante la Messa presieduta ieri, 2 agosto, nella “Giornata di silenzio e preghiera” indetta dopo l’attentato perpetrato il 31 luglio contro la cattedrale della città. Il luogo di culto è stato colpito da una bomba molotov lanciata, da un uomo incappucciato, nella Cappella del Sangue di Cristo. Le fiamme hanno bruciato, tra l’altro, un antico crocifisso di quattro secoli.