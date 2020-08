Diocesi: Padova, da domani musica, arte e spiritualità per “celebrare” san Gaetano da Thiene

Musica, arte e spiritualità per “celebrare” san Gaetano da Thiene. Il Centro universitario di Padova e la chiesa di San Gaetano propongono, a ridosso della festa di san Gaetano da Thiene (7 agosto), una serie di appuntamenti nella omonima chiesa di via Altinate 73: le Noctes Cajetanae (martedì 4, mercoledì 5 e giovedì 6 agosto) e il Dies Cajetanus il 7 agosto.

Si inizia domani, martedì 4 agosto, con un concerto alle ore 20.30 con l’ensembe El Melopeo con musiche di Georg Philipp Telemann, seguito alle ore 21.30 dalla visita accompagnata alla chiesa e all’affresco della cupola.

Il concerto proporrà brani da “Essercizii musici” e dalle 12 sonate metodiche, con la partecipazione di Carolina Putica al flauto dolce, Luca Ranzato al violino barocco; Martina Baratella alla viola da gamba e Chiara De Zuani al clavicembalo.

L’ensemble strumentale El Melopeo, a organico variabile, inizia le sue attività nel 2007 dall’incontro di tre giovani musicisti che si dedicano all’esecuzione del repertorio barocco su strumenti originali. Da allora si esibisce in numerose manifestazioni in Italia, Francia, Ungheria, Slovenia e Russia avvalendosi dalla collaborazione dell’Associazione culturale “Danzar Cortese” (danze storiche) e del Coro da Camera dell’Università degli studi di Padova.

Mercoledì 5 agosto, si replica con il concerto alle 20.30, del sodalizio armonico di allieve e allievi del conservatorio, con musiche di Giuseppe Tartini, Johann Sebastian Bach e Georg Friedrich Händel. L’appuntamento musicale è proposto in collaborazione e con il patrocinio del conservatorio Cesare Pollini di Padova. A seguire, alle ore 21.30 la visita accompagnata “I santi Teatini e il coro ligneo”.

Terza “notte di san Gaetano” giovedì 6 agosto, con una meditazione davanti alla Trasfigurazione alle ore 20.30, seguita dalla visita accompagnata alle opere dedicate alla passione e alla cappella della croce.

Per tutti i concerti e le visite (a piccoli gruppi) è necessaria la prenotazione su eventbrite.

Infine nella festa di san Gaetano da Thiene, il Dies Cajetanus, venerdì 7 agosto, alle ore 8 e alle ore 19 sarà celebrata l’Eucaristica, mentre la chiesa rimarrà aperta al pubblico dalle 10 alle 12 e dalle 16 in poi.