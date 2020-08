Carta di Leuca: Bonetti (min. Famiglia), “occasione per scrivere un futuro di solidarietà”

“Il cammino condiviso di tanti giovani che anche quest’anno si rinnova nel nome e nel ricordo di don Tonino Bello rappresenta un momento prezioso di riflessione e di confronto”. Così Elena Bonetti, ministro per le Pari opportunità e la Famiglia, che interverrà in videoconferenza il 13 agosto, nella sua dichiarazione inviata agli organizzatori della Carta di Leuca. “L’incontro di idee e di esperienze è sempre necessario, ma lo è ancora di più in questa fase in cui le nostre comunità sono chiamate con visione e coraggio a ripartire e a fare rete – aggiunge -. Riconoscersi e farsi prossimi tra culture e sensibilità diverse è quel passo in più che ciascuno può fare ed è l’occasione per scrivere un futuro di solidarietà, che è innanzitutto abitare le differenze”.