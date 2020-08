Diocesi: Padova, conclusa dopo 17 anni la vendita dell’ex Seminario minore di Tencarola

Si è conclusa oggi, lunedì 3 agosto, con la firma del rogito, dopo 17 anni dall’inizio delle trattative, la vendita dell’ex seminario minore di Tencarola, nel comune di Selvazzano Dentro (Padova), alla società Trifoglio di Bergamo, per il prezzo di 10 milioni e 700mila euro. Una vicenda lunga e complessa, partita nel 2003 con la società Cascina Torre srl di Bergamo. Per concludere la vendita con il rogito sono passati 17 anni e in mezzo una serie di contatti; un cambio di società acquirente, diventata Trifoglio; una rivisitazione del prezzo in conseguenza della variazioni urbanistiche; un contenzioso fiscale (ancora aperto) con l’amministrazione comunale; ulteriori trattative intercorse negli anni, con la volontà ferma del Seminario di arrivare a una conclusione per utilizzare il ricavato della vendita per coprire le spese per l’acquisto e la ristrutturazione di quello che è diventato il nuovo Seminario minore di Rubano e per la ristrutturazione degli ambienti destinati alla sede della Facoltà teologica del Triveneto e alla Biblioteca del Seminario. “Il Seminario una soluzione l’ha sempre cercata – commenta l’attuale rettore mons. Giampaolo Dianin, che ha seguito la vicenda dal 2009 –. Abbiamo dato la priorità alla volontà di chiudere soprattutto pensando al bene comune, criterio che ci ha guidato e ci ha fatto accettare anche alcuni sofferti ma inevitabili sacrifici”.