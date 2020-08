Allattamento: Fore (Unicef) e Ghebreyesus (Oms), “fornisce benefici per la salute, nutrizionali ed emotivi sia ai bambini sia alle madri”

“L’allattamento offre ad ogni bambino il miglior inizio possibile della vita. Fornisce benefici per la salute, nutrizionali ed emotivi sia ai bambini sia alle madri. E fa parte di un sistema alimentare sostenibile. Ma anche se l’allattamento è un processo naturale, non è sempre facile. Le madri hanno bisogno di sostegno, sia per iniziare sia per sostenere l’allattamento”. Lo evidenziano, in un messaggio congiunto, il direttore generale dell’Unicef, Henrietta Fore, e il direttore generale dell’Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus, in occasione della Settimana mondiale dell’allattamento 2020.

“Servizi di assistenza qualificata possono garantire che le madri e le famiglie ricevano questo sostegno, insieme alle informazioni, ai consigli e alle rassicurazioni di cui hanno bisogno per nutrire i loro bambini in modo ottimale. I servizi di consulenza qualificata per l’allattamento possono aiutare le madri a costruire la fiducia nel rispetto delle loro scelte individuali. Questi servizi possono aiutare le donne a superare i problemi e a prevenire le pratiche di alimentazione e cura che possono interferire con l’allattamento ottimale, come la fornitura di liquidi, alimenti e sostituti del latte materno non necessari ai neonati e ai bambini piccoli”, sottolineano i direttori di Unicef e Oms.

Durante la pandemia Covid-19, precisano, “è ancora più importante trovare soluzioni innovative per assicurare che l’accesso a questi servizi essenziali non sia interrotto e che le famiglie continuino a ricevere la consulenza sull’allattamento di cui hanno bisogno”.

L’Unicef e l’Oms, in linea con le azioni politiche sostenute dal Global Breastfeeding Collective coordinato da Unicef e Oms, chiedono ai governi di “investire per mettere a disposizione di ogni donna un’assistenza qualificata per l’allattamento. Garantire la disponibilità di questi servizi per ogni donna richiederà un aumento dei finanziamenti per i programmi di allattamento ed un migliore monitoraggio ed implementazione delle politiche, dei programmi e dei servizi. Formazione degli operatori sanitari, comprese le ostetriche e le infermiere, per fornire alle madri e alle famiglie una assistenza qualificata per l’allattamento. Assicurare che l’assistenza sia resa disponibile come parte dei servizi di routine per la salute e la nutrizione che sono facilmente accessibili. Associarsi e collaborare con la società civile e le associazioni professionali del settore sanitario, costruendo solidi sistemi di collaborazione per fornire una consulenza adeguata. Proteggere gli operatori sanitari dall’influenza dell’industria degli alimenti per l’infanzia”.