Cinema: Lecco Film Fest, conclusa la prima edizione di “Donne oltre gli schermi”

“Lecco Film Fest è stato un evento corale, di una intera comunità che si è ritrovata attorno alla nostra proposta, l’ha fatta propria e l’ha trasformata in un’esperienza condivisa”. Così mons. Davide Milani, prevosto di Lecco e presidente della Fondazione Ente dello Spettacolo e della Rivista del Cinematografo, traccia un bilancio della prima edizione di “Lecco Film Fest – Donne oltre gli schermi”, l’evento dedicato al protagonismo femminile che si è svolto dal 30 luglio al 2 agosto nella città lombarda. Il prevosto di Lecco si è detto colpito dalla “partecipazione, dalla profondità della riflessione proposta che ha rappresentato una vera occasione di incontro e un’opportunità per una rinascita post-lockdown”. “Abbiamo lanciato questa iniziativa convinti che Lecco meritasse un evento con contenuti culturali di qualità e un’occasione di arricchimento per il territorio, con vantaggi per la capacità attrattiva, anche dal punto di vista turistico – sottolinea Lorenzo Riva, presidente di Confindustria Lecco e Sondrio, l’altro promotore del Lecco Film Fest -. È nato così un programma poliedrico, fatto di proiezioni ma anche di dibattiti e approfondimenti, che ha portato in città registi, attori e attrici, scrittrici ed esponenti del mondo culturale di fama nazionale e internazionale”.

Per Riva è stato centrato anche un altro obiettivo: “lanciare un segnale di speranza. E questo è forse l’aspetto che in un momento così difficile ci stava più a cuore. Il successo di Lecco Film Fest è stato possibile grazie a un vero gioco di squadra che ha coinvolto anche le istituzioni e diverse aziende, che ringrazio per avere creduto nel progetto assicurando un sostegno prezioso, con numerosi altri partner”. Conclusa la prima edizione, già si pensa alla prossima: “le istituzioni e gli sponsor pubblici e privati che hanno aderito a questa prima edizione, la gente e i giovani che l’hanno animata ci hanno chiesto di dare continuità a questo progetto, che può essere una chiave importante per una lettura nuova ed originale dell’identità e della vocazione della nostra città. Per questo, insieme a Confindustria Lecco e Sondrio, siamo di fatto già partiti per progettare la nuova edizione, che realizzeremo nella prossima estate”, conclude mons. Milani.