Allattamento: Samengo (Unicef Italia), “garantire a tutti i bambini una nutrizione adeguata e il miglior inizio di vita possibile”

“In questi giorni – fino al 7 agosto – si celebra la Settimana mondiale dell’allattamento 2020, il cui tema quest’anno è ‘L’allattamento si prende cura del pianeta’; l’Unicef ricorda che l’aumento dei tassi di allattamento esclusivo potrebbe salvare la vita di 820.000 bambini ogni anno, generando un reddito addizionale di 302 miliardi di dollari”: lo ricorda ilpresidente dell’Unicef Italia, Francesco Samengo.

“L’Unicef in Italia promuove il programma ‘Insieme per l’allattamento’ per diffondere la cultura dell’allattamento e garantire a tutti i bambini una nutrizione adeguata e il miglior inizio di vita possibile: ad oggi, fanno parte della rete Unicef in Italia 30 ospedali e 7 comunità riconosciuti dall’Unicef come Amici dei bambini, 4 corsi di laurea riconosciuti Amici dell’allattamento e oltre 900 Baby Pit Stop – spazi dedicati a tutte le famiglie in cui poter prendersi cura dei propri bambini. Nel 2019, sono nati negli Ospedali Amici dei bambini 33.471 bambini, il 7,7% di tutti i bambini nati in Italia. Questi neonati e le loro madri hanno quindi beneficiato dei migliori standard di assistenza in materia di parto e allattamento”, evidenzia il presidente dell’Unicef Italia.

In linea con il tema di quest’anno della Giornata, l’Oms e l’Unicef chiedono ai governi di proteggere e promuovere l’accesso delle donne a servizi di assistenza qualificata per l’allattamento, una componente fondamentale del sostegno a questa pratica.

La Settimana dell’allattamento materno viene anche celebrata, in Italia e in gran parte d’Europa, dal 1° al 7 ottobre.