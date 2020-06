Seminari: Bologna, don Andrea Turchini è il nuovo rettore al Seminario Regionale Flaminio “Benedetto XV”

Don Andrea Turchini è il nuovo rettore del Seminario Regionale Flaminio “Benedetto XV”. La lettera di nomina, firmata dal prefetto della Congregazione per il Clero, card. Beniamino Stella, è giunta dal Vaticano al card. Matteo Zuppi, arcivescovo di Bologna e presidente della Conferenza episcopale Emilia Romagna. Don Turchini è presbitero della diocesi di Rimini, attualmente parroco a San Michele Arcangelo in Santarcangelo di Romagna, docente presso l’Issr “A. Marvelli”, e assistente ecclesiastico dell’Agesci della zona di Rimini. I Vescovi delle diocesi di Bologna, Ferrara-Comacchio e della Romagna, afferenti al Seminario Regionale Flaminio, in un messaggio hanno comunicato oltre alla nomina di don Andrea Turchini anche quella del Direttore spirituale, don Adriano Pinardi, presbitero dell’arcidiocesi di Bologna, attualmente parroco a San Silvestro in Crevalcore, e la conferma a Vicerettore di don Giampiero Mazzucchelli, presbitero dell’arcidiocesi di Ferrara-Comacchio, che già dallo scorso anno svolgeva tale incarico. “A questi fratelli presbiteri – scrivono i Vescovi – va il nostro più vivo ringraziamento per aver accolto la chiamata del Signore a questo nuovo servizio, così prezioso e difficile nel tempo che stiamo vivendo. Grandi sono le speranze che le nostre Chiese pongono nella formazione dei futuri presbiteri, chiamati ad essere testimoni fedeli del Vangelo e guide nella comunità cristiana”. Dai vescovi anche riconoscenza ai presbiteri che hanno svolto “con fedeltà e responsabilità” il servizio di formatori presso il Seminario Regionale: mons. Stefano Scanabissi, che per tre mandati ha guidato il Seminario come Rettore, don Giorgio Sgargi e don Francesco Vecchi, che hanno svolto rispettivamente il servizio di Direttore spirituale e di Vicerettore. Il Seminario Regionale di Bologna, che ha celebrato nel dicembre 2019 il centenario della sua fondazione, cura il percorso formativo dei seminaristi maggiori delle arcidiocesi di Bologna, Ravenna-Cervia e Ferrara-Comacchio e delle diocesi di Imola, Faenza-Modigliana, Cesena-Sarsina, Forlì-Bertinoro, Rimini e San Marino-Montefeltro. La Comunità del Pontificio Seminario Regionale ha sede nell’edificio del Seminario Arcivescovile di Bologna in Piazzale Bacchelli 4.