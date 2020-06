Corpus Domini: Genova, 14 giugno il card. Bagnasco celebrerà in cattedrale la messa stazionale

Domenica 14 giugno, solennità del Corpus Domini, il card. Angelo Bagnasco, amministratore apostolico della diocesi di Genova, celebrerà in cattedrale alle 17 la messa stazionale. Al termine della celebrazione, si svolgerà un momento di adorazione eucaristica, e la processione all’interno dalla cattedrale. In ottemperanza alle vigenti norme di contenimento del virus Covid-19, in cattedrale non possono essere presenti più di 200 persone. Chi vorrà partecipare alla liturgia della solennità del Corpus Domini può ritirare in curia il pass, presso l’Ufficio liturgico, nei giorni di martedì, giovedì, venerdì dalle 9.15 alle 12.15.